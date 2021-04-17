Возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Москва ведет себя «неадекватно» на встречах ТКГ и призвал власти страны «ничего не давать России».

«Если мы станем искать, что Путину нужно дать, то он захочет всю Украину. Это по меньшей мере. Дать ему можно лишь силой, и дать под дых, простите за выражение», — сообщил по итогам очередных переговоров Кравчук на канале «Украина24».

Кроме того, политик пожаловался на странное поведение российского представителя Бориса Грызлова. Он отметил, что сперва тот высказал требования, на которые Киев готов был согласиться и даже разработал соответствующую документацию. А затем заявил, что исполнять эти самые требования не нужно.

По мнению Кравчука, Москва не собирается никого не слушать и ни с чем соглашаться в будущем, поэтому переговоры не имеют смысла.

Напомним, что первый президент Украины также объявил России ультиматум. Он заявил, что Киев пойдет на компромиссы лишь после возвращения Москвой «оккупированных территорий».