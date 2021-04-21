Красноярский губернатор Александр Усс отправил вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо с просьбой выделить 190,9 миллиарда рублей на ликвидацию последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, а также на строительство метрополитена в столице края. Он отметил, что половина средств пойдет на восстановление нормальной экологческой обстановки.

По словам губернатора, средства от правительства РФ помогут значительно улучшить экологическую ситуацию рядом с Норильском и в самом городе. Помимо этого, на эти деньги будет разработана и реализована программа существенного сокращения вредных выбросов в атмосферу предприятиями края.

Всего на почти 200 миллиардов рублей власти региона намереваются реализовать около 50 проектов, 13 из которых запланированы непосредственно в Красноярске. Губернатор отмечает, что просит выделения средств в рамках общенациональных программ «Воспроизводство и использование природных ресурсов», а также «Охрана окружающей среды».