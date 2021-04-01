Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Красноярского края стал фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве. Шесть лет назад он получили почти 50 миллионов рублей в качестве субсидии и присвоил большую часть этих средств.

Схема оказалась довольно простой. 50-летний фермер оформил фальшивые документы, согласно которым собирался затеять крупное строительство – возвести три новых свинарника и склад для хранения кормов. Деньги в размере 49,3 млн рублей были выделены, однако у главы хозяйства был совсем другой план их применения.

Вместо строительства фермер сделал ремонт уже готовых сооружений, которые достались ему в наследство от старого советского колхоза. Остальные средства он оставил себе, что уголовный кодекс расценивает как мошенничество в особо крупных размерах. Именно поэтому находчивый животновод в скором времени может оказаться за решеткой на срок до 10 лет.