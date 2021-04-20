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Примерно с середины 90-х годов прошлого столетия силовые структуры России получали все больше влияния над президентом Борисом Ельциным. И именно они подтолкнули его в войне с Чечней, чтобы продемонстрировать силу федеральной власти, заявляет бывший депутат Госдумы Константин Боровой.

Он вспомнил, что именно силовые структуры взяли на себя разработку плана боевых действий с Чеченской Республикой после получения согласия Ельцина. Однако добиться победы не удалось именно из-за несовершенства выбранной стратегии.

Константин Боровой был депутатом Госдумы в период с 1995 по 2000 годы. Он регулярно контактировал с Джохаром Дудаевым, который в то время возглавлял самопровозглашенную республику Ичкерия и пытался добиться ее отделения от России. Ключевая версия ликвидации Дудаева гласит, что он был убит ракетой. Причем запустили ее по координатам, которые вычислили после разговора президента по телефону именно с Боровым.

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