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Чтобы свести к минимуму риск провокаций со стороны американских эсминцев в Черном море, экипажи российских кораблей должны наблюдать за ними сквозь прицелы установленных на борту орудий, уверен бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

Так он прокомментировал заявления о том, что в скором времени в акватории должны появиться американские крейсеры и эсминцы, отправленные Пентагоном для поддержки Украины. Впрочем, в настоящий момент нет информации от военного ведомства Соединенных Штатов, подтверждающей, что эти самые корабли появятся в Черном море.

Отреагировал на это сообщение и военный эксперт Михаил Ненашев, который сейчас возглавляет Общероссийское движение поддержки флота. Он предупредил Пентагон, что любые корабли ВМС США, появляющиеся в Черном море, будут автоматически превращаться в учебные цели. Если же они попытаются пойти на прямую конфронтацию, то их просто уничтожат.

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