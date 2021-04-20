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Военное ведомство Колумбии заявило о перехвате в своем воздушном пространстве российского самолета Ил-96-400ВПУ. Для этой цели были подняты в воздух истребители KFIR, которые сопроводили нарушителя границы.

В сообщении Минобороны говорится, что пилоты колумбийских истребителей перехватили российский самолет на входе в воздушное пространство Колумбии. Они потребовали покинуть пределы страны, после чего Ил-96 изменил курс.

Главное военное ведомство Колумбии заявляет, что самолет, поднявшийся в небо с московского аэродрома, имел разрешение на пересечение воздушного пространства. Однако он нарушил границу совсем не в том месте, на которой оформлялись документы, что и спровоцировало такую реакцию латиноамериканского государства.

Российское Минобороны пока не комментирует сложившуюся ситуацию.

Напомним, что Ил-96-400ВПУ представляет собой «самолет судного дня» – воздушный командный пункт, созданный на случай ядерной войны.

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