читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Кораблестроительная промышленность РФ отметит День Победы закладкой сразу шести новых кораблей и подводных лодок. Так, уже в первые дни мая «Севмаш» планирует начать строительство атомных крейсеров «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской».

Кроме того, Амурский судостроительный завод к 9 мая намерен заложить два новейших корвета, имена для которых пока еще не придуманы. Отпразднуют День Победы и «Адмиралтейские верфи», которые приступят к строительству двух дизель-электрических подводных лодок проекта «Варшавянка» – «Якутск» и «Можайск», Эти две субмарины завершат серию, предназначенную специально для Тихоокеанского флота.

Все упомянутые источником предприятия входят в структуру ОСК – Объединенной судостроительной корпорации. Однако ее представители пока не дают никаких официальных комментариев по поводу закладки новых боевых кораблей.

Вам может понравиться

Ближайший резерв: Эксперт пояснил, кому придется пройти военные сборы

Сборы резервистов проводятся в России каждый год, поэтому ничего странного и удивительного в них нет, пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин. Он рассказал, кому именно предстоит ближайший месяц провести в солдатских

Сенатор Климов сравнил Чехию с “муравьем” и оценил идею ограничить импорт

России имеет смысл воздержаться от каких-то «специальных жестов» в отношении Чехии, уверен представитель СовФеда Андрей Климов. Он пояснил, что в задачи РФ не входит уничтожение чешской экономики. Таким образом Климов

Опубликован график работы школ и детсадов Подмосковья на майские праздники

Представители Минобразования Подмосковья отметили, что в период с 1 по 10 мая детские садики и школы региона тоже уйдут на выходные. По словам Ирины Каклюгиной, главы образовательного ведомства, работникам учебных
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 апреля – небольшой снег, до 3 °C | город Мытищи: погода, 27 апреля – снег, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 апреля – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Королев: погода, 27 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Подольск: погода, 27 апреля – небольшой снег, до 3 °C | Армавир: погода, 27 апреля – небольшая облачность, до 14 °C |