Кораблестроительная промышленность РФ отметит День Победы закладкой сразу шести новых кораблей и подводных лодок. Так, уже в первые дни мая «Севмаш» планирует начать строительство атомных крейсеров «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской».

Кроме того, Амурский судостроительный завод к 9 мая намерен заложить два новейших корвета, имена для которых пока еще не придуманы. Отпразднуют День Победы и «Адмиралтейские верфи», которые приступят к строительству двух дизель-электрических подводных лодок проекта «Варшавянка» – «Якутск» и «Можайск», Эти две субмарины завершат серию, предназначенную специально для Тихоокеанского флота.

Все упомянутые источником предприятия входят в структуру ОСК – Объединенной судостроительной корпорации. Однако ее представители пока не дают никаких официальных комментариев по поводу закладки новых боевых кораблей.