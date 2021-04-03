Подводный флот России – это смертоносная сила, что недавно было продемонстрировано на учениях в арктическом регионе, пишут аналитики китайского издания Sohu. Субмарины ВМФ РФ умеют не только пробивать лед, но и вести эффективные боевые действия. В том числе, и с использованием ядерного вооружения.

Эксперты рассказали, что на российские подлодки устанавливается самое различное вооружение. Наиболее известное из них – это ракеты «Калибр» и «Оникс», в скором времени также появятся гиперзвуковые «Цирконы», которые проходят серию государственных испытаний.

Но все же наиболее грозным оружием в настоящий момент остается жидкотопливная ракета Р-29РМУ2.1 «Лайнер». Авторы статьи, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», сообщают, что данная МБР способна нести до 4 боевых блоков, а также наделена способностью комбинировать нагрузку. Дальность ее полета составляет 11 тысяч километров.

По мнению экспертов, Россия будет использовать эту МБР и на новых подлодках, таких как «Борей» или «Борей А», которые в скором времени поступят на вооружение ВМФ.