Китай и Россия пытаются обмануть Соединенные Штаты с переговорами по космосу. Поэтому президенту США Джо Байдену и представителям его администрации необходимо быть предельно осторожными, чтобы не попасть в ловушку, сообщает издание Foreign Policy.

Журналисты уверенно заявляют, что КНР и Россия давно и успешно разрабатывают военные спутники и вооружение, размещаемое на орбите. Они уже сейчас милитаризовали часть своих космических объектов, но при этом стремятся запретить Соединенным Штатам делать то же самое.

Так, Договор о предотвращении размещения космических вооружений на орбите, которые Москва и Пекин склоняют подписать Вашингтон, является хитрой ловушкой. Он позволяет двум странам сохранить те военные космические объекты, которые они уже разместили, однако не дает возможности США использовать аналогичное оружие.

Эксперты рекомендуют представителям администрации быть осмотрительнее, подписывая подобные соглашения, так как в противном случае капкан может захлопнуться.