читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китай и Россия пытаются обмануть Соединенные Штаты с переговорами по космосу. Поэтому президенту США Джо Байдену и представителям его администрации необходимо быть предельно осторожными, чтобы не попасть в ловушку, сообщает издание Foreign Policy.

Журналисты уверенно заявляют, что КНР и Россия давно и успешно разрабатывают военные спутники и вооружение, размещаемое на орбите. Они уже сейчас милитаризовали часть своих космических объектов, но при этом стремятся запретить Соединенным Штатам делать то же самое.

Так, Договор о предотвращении размещения космических вооружений на орбите, которые Москва и Пекин склоняют подписать Вашингтон, является хитрой ловушкой. Он позволяет двум странам сохранить те военные космические объекты, которые они уже разместили, однако не дает возможности США использовать аналогичное оружие.

Эксперты рекомендуют представителям администрации быть осмотрительнее, подписывая подобные соглашения, так как в противном случае капкан может захлопнуться.

Вам может понравиться

В Киеве рассказали об отработке “войны с Россией” на учениях НАТО

В ходе натовских маневров Defender Europe 2021 Украина намерена вместе с войсками Североатлантического альянса отработать элементы войны с Россией, заявил Алексей Арестович, представляющий Киев в Трехсторонней контактной группе. По его

Бывший украинский премьер оценил риски начала войны на Донбассе

Киев сосредоточил на линии разграничения в Донбассе 96 тысяч военнослужащих, что почти в три раза больше, чем в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Также он перебросил к месту конфликта танки, артиллерийские

Кедми рассказал об особенностях российских подлодок в сравнении с американскими АПЛ

На российских атомных подлодках применяются технологии, которые в США в настоящий момент находятся лишь на зачаточном уровне разработки, уверен израильский политолог Яков Кедми. Он вспомнил об экспедиции «Умка-2021» и прокомментировал
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 апреля – пасмурно, до 5 °C | город Мытищи: погода, 5 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 апреля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 апреля – ясно, до 4 °C | Королев: погода, 5 апреля – небольшой дождь, до 5 °C | Подольск: погода, 5 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 5 апреля – пасмурно, до 17 °C |