читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На российских атомных подлодках применяются технологии, которые в США в настоящий момент находятся лишь на зачаточном уровне разработки, уверен израильский политолог Яков Кедми. Он вспомнил об экспедиции «Умка-2021» и прокомментировал эпизод с тремя субмаринами, пробившими полутораметровый слой льда.

По словам Кедми, американские подлодки также пробивали лед, хотя он был гораздо тоньше. Однако в США даже близко не существует технологии, позволяющей вести огонь из-под ледового щита. Россия же давно задействовала такую возможность.

Кроме того, Кедми прокомментировал заявления некоторых западных политиков по поводу этих трех субмарин. Он отметил, что они не просто охраняют Северный морской путь от посягательств Соединенных Штатов и других государств. Подводные лодки имеют на борту ядерные ракеты, которые будут без промедления задействованы в случае агрессии.

Эксперт не обошел стороной и мастерство экипажей субмарин, которые сумели с ювелирной точностью всплыть на поверхность в условиях ограниченного пространства.

Вам может понравиться

За наделю у границ РФ обнаружено 50 разведывательных самолетов и беспилотников НАТО

За последние 7 дней рядом российские радиолокационные станции обнаружили у рубежей страны 50 летательных аппаратов иностранных держав. По информации издания «Красная звезда», разведывательные операции проводили 13 беспилотных аппаратов, а также

США пообещали обеспечить защиту Украины от “российской агрессии”

США гарантировали Украине, что не оставят ее «один на один с Россией» в случае агрессии со стороны Москвы, заявляет пресс-служба украинского оборонного ведомства. Согласно сообщению, такие гарантии дал Киеву лично

Крымский депутат предостерегает Украину и НАТО от смертельного риска

Прежде чем отрабатывать войну с Россией, Североатлантическому альянсу и Украине не мешало бы подучить многовековую историю РФ. Это поможет понять, что попытки воевать с Москвой могут закончиться очень плохо для
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 апреля – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 3 апреля – небольшой снег, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 апреля – переменная облачность, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 3 апреля – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 3 апреля – переменная облачность, до 3 °C | Армавир: погода, 3 апреля – небольшая облачность, до 14 °C |