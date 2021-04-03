На российских атомных подлодках применяются технологии, которые в США в настоящий момент находятся лишь на зачаточном уровне разработки, уверен израильский политолог Яков Кедми. Он вспомнил об экспедиции «Умка-2021» и прокомментировал эпизод с тремя субмаринами, пробившими полутораметровый слой льда.

По словам Кедми, американские подлодки также пробивали лед, хотя он был гораздо тоньше. Однако в США даже близко не существует технологии, позволяющей вести огонь из-под ледового щита. Россия же давно задействовала такую возможность.

Кроме того, Кедми прокомментировал заявления некоторых западных политиков по поводу этих трех субмарин. Он отметил, что они не просто охраняют Северный морской путь от посягательств Соединенных Штатов и других государств. Подводные лодки имеют на борту ядерные ракеты, которые будут без промедления задействованы в случае агрессии.

Эксперт не обошел стороной и мастерство экипажей субмарин, которые сумели с ювелирной точностью всплыть на поверхность в условиях ограниченного пространства.