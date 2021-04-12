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В ходе возможного вооруженного столкновения между Россией и Соединенными Штатами последним не помогут даже новейшие истребители F-35 и F-22, пишет американское издание The American Conservative. По словам автора публикации та же судьба ожидает и бомбардировщики-невидимки B-2.

Эксперты считают, что если США продолжат подталкивать Киев к войне с Россией, то в случае начала конфликта они сами окажутся втянутыми в него. При этом использовать союзников по НАТО не очень получится, так как все европейские страны вместе взятые не смогут одолеть РФ.

Привычная для Соединенных Штатов тактика с бомбардировками и авианалетами также вряд ли возымеет успех. У России на вооружении имеются комплексы С-400 «Триумф», а также новейшие С-500, которые способны сбивать даже спутники. Поэтому F-22, F-35 и B-2 будут уничтожены еще на подлете к России.

Автор статьи призывает президента Джо Байдена прекратить обещать Украине поддержку и предостерегает его от войны с Россией, к которой в США никто не готов.

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