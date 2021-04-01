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Соединенные Штаты в настоящий момент продолжают применять против России свою стратегию «Петля анаконды», которая впервые была использована еще во времена Гражданской войны между Севером и Югом, рассказывает историк Владимир Винокуров.

По его словам, новую жизнь в старую стратегию вдохнули политики Збигнев Бжезинский и Хэлфорд Маккиндер сразу же после окончания холодной войны и событий, в результате которых Варшавский договор приказал долго жить.

Использованная генералом Скоттом в Гражданской войне в США стратегия предполагала истощение противника, которого отрезали от всех береговых линий и перекрыли снабжение со всех сторон. Бжезинский и Маккиндер усовершенствовали данный план и вывели его на абсолютно новый уровень.

Россия, которая была ними определена главным противником, оказалась в окружении стран, каждая из которых относится к ней враждебно. Причем враждебность эта либо сложилась исторически, либо в большинстве случаев была создана искусственным путем грамотными американскими аналитиками.

Все эти страны подчиняются напрямую Соединенным Штатам и действуют строго по их указке. Это дает возможность избежать любых неожиданностей. Дополнениями к окружению уже в последние годы стали многочисленные санкции, которые вводят и сами США, и подвластная их воле Европа. Таким образом «Петля анаконды» затягивается вокруг РФ не только в политическом и военном, но и в экономическом секторе.

Винокуров считает, что выбраться из петли можно. Однако для этого нужно не только повышать боеготовность, что в последние годы Россия делает с большим успехом. Помимо этого, необходимо еще и подбирать союзников либо за пределами петли, либо непосредственно в ней, отбирая у США влияние на отдельные государства.

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