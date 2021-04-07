Украина, Россия и НАТО зашли в тупик из-за ситуации на Донбассе, так как ни одна из сторон не может предложить решение для снижения рисков начала полномасштабной войны, уверены журналисты хорватского издания Advance.

Они напоминают, что для России является важным не допустить появления натовских войск на территории соседней Украины. Из-за этого возникла ситуация, в которой Киев опасается войны из-за появления российских войск на своих границах, а Москва стремится не допустить того же самого из-за войск НАТО у своих рубежей.

Это, по мнению хорватских журналистов, повышает напряжение, но предпринять какие-то меры, чтобы снизить его, весьма сложно. При этом даже те меры по урегулированию конфликта, которые предлагаются только Россией. Воспринимаются Соединенными Штатами, играющими первую скрипку в НАТО, агрессивно.

Эксперты также отмечают, что если при Дональде Трампе ситуация на Украине несколько успокоилась, то с приходом нового президента Джо Байдена риски войны между Россией и НАТО возросли до максимальных значений.