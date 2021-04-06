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Команда экспертов из Бельгии, США и Англии сумели найти сразу 76 генетических участков, которые одновременно влияют на форму лица и мозга человека. Исследователи заявили, что в процессе развития эмбриона мыслительный орган и лицо фактически формируют друг друга. Однако в дальнейшем от этого не зависят когнитивные способности людей.

Бельгийский профессор Питер Клаас рассказал, что в ходе исследований ученые изучили трехмерные изображения лиц и обнаружили гены, которые отвечают за формирование передней части головы. После этого они проанализировали результаты МРТ мозга 20 тысяч европейцев, воспользовавшись британским биобанком.

В результате оказалось, что из 472 геномных участков 76 определяют одновременно форму мозга и лица. При этом ученые отметили, что выявленная связь не влияет на мозговую активность, а также на развитие болезни Альцгеймера и мыслительные способности людей. Поэтому предсказать сущность человека по его лицу, как делают многие специалисты от лженауки, не представляется возможным.

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