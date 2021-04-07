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Вопрос о возвращении Соединенных Штатов в Договор по открытому небу остается открытым, заявили в американском Госдепартаменте. Также сообщается, что в настоящий момент продолжаются консультации с партнерами и союзниками.

В то же время издание Defense News со ссылкой на дипломатический документ Госдепа заявляет, что США считает нецелесообразным возвращение в ДОН. В ноте говорится, что если Вашингтон снова примкнет в соглашению, «нарушаемому Россией», она может истолковать это по своему.

Это, по мнению представителей Госдепа, подорвет авторитет США и позиции Вашингтона по контролю за вооружениями.

При этом в документе отмечается, что Соединенные Штаты не исключают возможности вернуться в ДОН либо же использовать некоторые его положения в тех международных соглашениях, которые будут заключаться в будущем.

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