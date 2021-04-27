Девять из одиннадцати генералов, возглавляющих специальные и объединенные командования Соединенных Штатов, потребовали от разведывательных служб обнародовать больше информации о России и Китае, а также об их «пагубном поведении», пишет американское издание Politico. Журналисты сообщают, что генералам это необходимо для того, чтобы не только привлечь новых союзников, но и вынудить уже имеющихся действовать против РФ и КНР более решительно.

Издание называет это требование чрезвычайно «редким». Сами главы командований заявляю, что спутниковые снимки, которые фиксируют действия Китая и России, не устраивающие США, другие данные, доходят до них слишком поздно, так как оседают в разведке под грифом «Совершенно секретно». Это не дает возможности своевременно передавать их союзникам и еще больше солить России.

Требование генералов стало причиной скандалов сперва в Пентагоне, а затем в разведывательной службе и американском Конгрессе. Известно, что пока ответа на него так никто и не дал. Но Минобороны раздумывает над письмом от глав командований.