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Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что республика не собирается поддерживать действующие власти Украины, которые «убивали и продолжают убивать» жителей Донбасса.

Он отметил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский не намерен прекращать войну, так как он нужна ему для отвлечения внимания от проблем, накопившихся в стране. В качестве доказательства своей точки зрения Пушилин привел санкции СНБО в отношении партий, находящихся в оппозиции к Зеленскому и заявляющих о необходимости остановить боевые действия на востоке страны.

По мнению Пушилина, Зеленский, который обещал «прекратить стрелять», сделал еще хуже, чем Петр Порошенко, сильно усугубил своими действиями и без того не очень хорошую ситуацию на Донбассе.

Напомним, что в марте Украина пошла на эскалацию конфликта, обвиняя при этом Россию. Она подтянула новые силы к линии разграничения, а также начала регулярные обстрелы территорий непризнанных республик. Запад в упор не замечает подобных действий Зеленского, но внимательно прислушивается ко всем бесконечным жалобам Киева на РФ.

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