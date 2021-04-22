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На канале SciTech Daily видеосервиса YouTube появилось видео, которое всего за 40 секунд показывает, как сдвигались тектонические плиты нашей планеты в течение многих миллионов лет. Ролик интересен тем, что дает возможность увидеть, какой была земля в разные эпохи.

Кроме того, он позволяет делать прогнозы на будущее, наблюдать за тем, каким образом плиты будут сдвигаться дальше и как изменится в результате этого планета.

Ученые, которые создали этот уникальный видеоклип, рассказали, что сдвиги тектонических плит влияют не только на облик Земли. Кроме того, они воздействуют еще и на климат на планете, на океанические течения, а также на все живое. Именно поэтому знание того, как будут проходить изменения в будущем, можно делать прогнозы по каждому из множества факторов в отдельности.

Авторы видеозаписи также отмечают, что литосферные плиты, а вместе с ними и материки не стоят на одном и том же месте. Они постоянно смещаются, а также вступают в сложные формы взаимодействия друг с дружкой.

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