читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сирии российские летчики неоднократно провоцировали нервные срывы у американских пилотов, заявил генерал ВВС США Чарльз Коркоран. Он рассказал, что мастерству россиян можно только позавидовать.

По его словам, военнослужащие ВКС РФ являются настоящими профессионалами, которые всегда идут напролом и не сдаются даже в безвыходной ситуации. Американские летчики, давно привыкшие удерживать превосходство в небе, были деморализованы, столкнувшись с высоким классом своих российских коллег.

Генерал также отмечает, что в столкновениях с ВВС США пилоты из России действовали таким образом, что американцам приходилось менять курс. Он рассказал случай, когда разведывательный самолет Boeing Р-8А Poseidon попал под жесткий прессинг от Су-35 и спустя 40 минут постоянного давления был все же вынужден покинуть район морской базы РФ в Тартусе.

Вам может понравиться

Депутат Госдумы Панина ответила на сообщение о кораблях ВМС США в Черном море

В ответ на заявление американского канала CNN о том, что отправка боевых кораблей ВМС США в Черное море станет «особым сигналом» для России, депутат Госдумы Елена Панина отметила, что такой

Прохожие спасли провалившегося под лед школьника в Сертолово

В Сертолово вчера, 8 апреля, под лед провалился 8-летний школьник, когда играл с друзьями в центральном парке. Ему помогли выбраться из водоема прохожие. Журналисты местных СМИ расспросили очевидцев случившегося. Согласно

Капитан ВМС США сообщил, когда Украина вернет Крым

Отставной капитан американских ВМС Гарии Табах заявляет, что у Киева имеются все шансы получить обратно и Донбасс, и даже Крым. Однако для этого Украине нужно набраться терпения и дождаться подходящего
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 апреля – ясно, до 8 °C | город Мытищи: погода, 11 апреля – ясно, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 апреля – небольшая облачность, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 апреля – переменная облачность, до 9 °C | Королев: погода, 11 апреля – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 11 апреля – ясно, до 12 °C | Армавир: погода, 11 апреля – пасмурно, до 8 °C |