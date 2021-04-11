В Сирии российские летчики неоднократно провоцировали нервные срывы у американских пилотов, заявил генерал ВВС США Чарльз Коркоран. Он рассказал, что мастерству россиян можно только позавидовать.

По его словам, военнослужащие ВКС РФ являются настоящими профессионалами, которые всегда идут напролом и не сдаются даже в безвыходной ситуации. Американские летчики, давно привыкшие удерживать превосходство в небе, были деморализованы, столкнувшись с высоким классом своих российских коллег.

Генерал также отмечает, что в столкновениях с ВВС США пилоты из России действовали таким образом, что американцам приходилось менять курс. Он рассказал случай, когда разведывательный самолет Boeing Р-8А Poseidon попал под жесткий прессинг от Су-35 и спустя 40 минут постоянного давления был все же вынужден покинуть район морской базы РФ в Тартусе.