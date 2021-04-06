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Фрегат «Маршал Шапошников» впервые осуществил пуск крылатой ракеты «Калибр» в Японском море. Боевой корабль этим выстрелом успешно поразил наземную цель, которая располагалась в районе мыса Сюркум.

Участок акватории, а также воздушное пространство, опасное для полетов, было закрыто посредством самолетов и вертолетов морской авиации РФ. Также в учебной операции задействовали корабли и суда, которые полностью перекрыли доступ в район учений.

Сообщается, что ракета преодолела расстояние более тысячи километров и попала точно в цель.

Напомним, что ранее крылатые ракеты запускали по морским целям малые ракетные корабли «Советск» и «Одинцово». Данные маневры проводились одновременно с мартовскими учениями Североатлантического альянса в Балтийском море. Еще раньше пуски «Калибров» выполнял ракетный крейсер «Северодвинск».

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