Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» в сопровождении танкера «Вязьма» и спасательного буксира «Николай Чикер» вышел в Атлантический океан из Гибралтарского пролива.

Пресс-служба Северного флота РФ сообщает, что фрегат отлично справился со своим первым дальним походом и теперь следует на место постоянной дислокации. Перед заходом на базу флота он проведет еще одни корабельные учения в океанских водах.

Поход для боевого корабля начался 30 декабря 2020-го. В его рамках фрегат успел побывать на Кипре и в Греции, в Египте и Сирии, в Алжире и Турции. Преодолев таким образом примерно 17 тысяч морских миль.

До входа в Гибралтар корабль провел противолодочные учения, в которых принимал участие вертолет Ка-27ПЛ. Винтокрылая машина входит в боевое оснащение фрегата. Помимо этого, на него устанавливается пусковая установка для ракет «Оникс» или «Калибр», а также ЗРК и 130-миллиметровая пушка.