Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия весьма активно демонстрирует свою военную мощь как в Арктике, так и на границах с Украиной, что пугает команду нового американского президента Джо Байдена. Пришедшая к власти администрация еще толком не успела разобраться со стратегией своего дальнейшего поведения, а РФ уже наводит на нее страх своими учениями и переброской войск по всей территории страны.

Американское издание «Foreign Policy» пишет о том, что все это похоже на какой-то тест для президента США и его команды. Россия пытается прощупать его, узнать, какой будет реакция на передислокацию большого количества сил.

Журналисты сообщают, что сейчас намерения России просчитать невозможно. Вполне вероятно, что она действительно проводит учения и проверяет боеготовность с началом весны. Но нельзя исключать, что она также готовит «новое вторжение» на Украину, считают эксперты.

Американский Госдеп заявляет, что независимо от целей РФ Соединенные Штаты намерены продолжать диалог с Москвой. Это позволит решить важные глобальные проблемы, а также гораздо лучше понять, чего именно хочет Россия.

Вам может понравиться

Украина открывает свое воздушное пространство для истребителей НАТО

Сразу несколько украинских Телеграм-каналов рассказали о том, что Киев намеревается открыть воздушное пространство страны для истребителей ВВС Соединенных Штатов. При этом авторы ссылаются на заместителя главы Офиса президента Украины Романа

Три наплавных моста в Озерах и Коломне развели из-за повышения уровня воды

В результате резкого увеличения уровня воды в городском округе Коломна было решено развести 2 наплавных моста. Еще один подобный мост, проложенный через реку Ока, развели в Озерах. Согласно словам специалистов,

Описаны действия России в ответ на ракетную атаку США

К 2024 году на территории России будет развернута космическая система «Купол», с помощью которой РФ возьмет под полный свой контроль запуски любых межконтинентальных баллистических ракет. В частности, она сможет моментально
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 апреля – пасмурно, до 5 °C | город Мытищи: погода, 5 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 апреля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 апреля – ясно, до 4 °C | Королев: погода, 5 апреля – небольшой дождь, до 5 °C | Подольск: погода, 5 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 5 апреля – пасмурно, до 17 °C |