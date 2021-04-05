Россия весьма активно демонстрирует свою военную мощь как в Арктике, так и на границах с Украиной, что пугает команду нового американского президента Джо Байдена. Пришедшая к власти администрация еще толком не успела разобраться со стратегией своего дальнейшего поведения, а РФ уже наводит на нее страх своими учениями и переброской войск по всей территории страны.

Американское издание «Foreign Policy» пишет о том, что все это похоже на какой-то тест для президента США и его команды. Россия пытается прощупать его, узнать, какой будет реакция на передислокацию большого количества сил.

Журналисты сообщают, что сейчас намерения России просчитать невозможно. Вполне вероятно, что она действительно проводит учения и проверяет боеготовность с началом весны. Но нельзя исключать, что она также готовит «новое вторжение» на Украину, считают эксперты.

Американский Госдеп заявляет, что независимо от целей РФ Соединенные Штаты намерены продолжать диалог с Москвой. Это позволит решить важные глобальные проблемы, а также гораздо лучше понять, чего именно хочет Россия.