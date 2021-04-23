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Представитель Евросоюза Петер Стано выразил недовольство Европы тем, что Россия вознамерилась уже в субботу перекрывать часть акватории Черного моря для учений. Он заявил, что Москва обязана пересмотреть это решение, так как оно идет вразрез с международными соглашениями.

Напомним, что ранее сообщалось о перекрытии части акватории Черного моря и Керченского пролива в связи с масштабными маневрами. Первой начала протестовать Украина, однако тогда Москва заявила, что оставляет возможность входа в Азовское море и доступ к украинским портам.

На возмущения Соединенных Штатов РФ ответила, что попытки препятствовать проведению учений в российских водах является вмешательством во внутренние дела государства.

До 24 апреля РФ также перекрыла воздушное пространство Крыма над Черным морем для полетов гражданских лайнеров, что тоже связано с учениями.

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