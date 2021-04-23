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США в очередной раз придумали «сказку», способствующую сотворению из России врага всего человечества, сообщил военный эксперт Сергей Денисевцев. Так он прокомментировал обвинения Соединенных Штатов в том, что Россия применила в Сирии оружие «направленной энергии»,

Это загадочное оружие, существующее только в фантазии американских военных, сперва поразило целую группу бойцов чем-то похожим на ОРВИ, а затем вызвало внезапное пищевое расстройство у одного из солдат. По мнению Денисевцева, заявления США противоречат законам физики и здравого смысла.

Он отметил, что США с тем же успехом могли обвинить в пищевом расстройстве своего военнослужащего воздействие летающих тарелок, присланных инопланетными цивилизациями. На самом деле существование такого оружия противоречит самой природе.

По словам эксперта, США выдумывают подобные сказки для того, чтобы не только вылепить образ врага из России, но еще и успокоить своих налогоплательщиков. Они как бы говорят гражданам – видите, мы не зря тратим время на борьбу с Россией, ведь она уже научилась вызывать ОРВИ у наших солдат.

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