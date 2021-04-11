Несмотря на то, что риски нового вооруженного столкновения в Нагорном Карабахе сейчас сведены к минимуму, возобновление сотрудничества и нормализация отношений в регионе все же растянется на много лет, считает эксперт Станислав Притчин.

Директор центра «Евразийское развитие» допускает редкие форс-мажорные обстоятельства, однако заявляет, что риски начала новой войны минимизированы на 99 процентов.

В целом ситуация в Карабахе остается стабильной. Как у Баку, так и у Еревана сейчас нет достаточного количества ресурсов для того, чтобы снова начинать боевые действия. Лучшим решением для них в настоящее время является попытка наладить экономические связи.

Напомним, что в Нагорном Карабахе с 10 ноября прошлого года находятся российские миротворцы. Они будут обеспечивать мониторинг соблюдения режима прекращения огня в течение ближайших пяти лет.