Украинские ВМС, несмотря на наличие в их составе небольшого количества судов, способны все же сыграть важную роль в случае войны с Россией. Скорее всего, НАТО отведет им «роль по подрыву изнутри зоны воспрещения доступа и маневра, сформированной воинскими подразделениями Южного военного округа и Черноморского флота», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он заявил, что на ход войны это не повлияет, однако украинские корабли попытаются расшатать региональную оборону РФ в Крыму, организовывая провокации. Та же самая роль будет отведена и береговым ракетным комплексам Украины.

НАТО сможет также использовать патрульные катера и корабли украинских ВМС для проведения разведывательных операций у крымского побережья. Все данные, которые они получат, будут сразу передаваться в штаб Североатлантического альянса для изучения и тщательного анализа.

йон