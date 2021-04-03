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Украинские ВМС, несмотря на наличие в их составе небольшого количества судов, способны все же сыграть важную роль в случае войны с Россией. Скорее всего, НАТО отведет им «роль по подрыву изнутри зоны воспрещения доступа и маневра, сформированной воинскими подразделениями Южного военного округа и Черноморского флота», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он заявил, что на ход войны это не повлияет, однако украинские корабли попытаются расшатать региональную оборону РФ в Крыму, организовывая провокации. Та же самая роль будет отведена и береговым ракетным комплексам Украины.

НАТО сможет также использовать патрульные катера и корабли украинских ВМС для проведения разведывательных операций у крымского побережья. Все данные, которые они получат, будут сразу передаваться в штаб Североатлантического альянса для изучения и тщательного анализа.
йон

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