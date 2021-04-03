Появление польских судов и подводной лодки, которая скорее всего тоже принадлежит Варшаве, на участке строительства «Северного потока-2» – это явная провокация, совсем не похожая на первоапрельскую шутку, сообщает портал «ПолитРоссия» со ссылкой на российского экономиста Александра Дудчака.

Эксперт пояснил, что речь идет о попытке протаранить трубоукладчик «Фортуна», которую удалось предотвратить вспомогательному судну «Владислав Стрижев». Польский траулер при этом не подавал никаких сигналов бедствия и не отвечал на запросы с российских судов.

Дудчак считает, что Россия вряд ли оставит безнаказанными откровенно наглые действия Варшавы. Вполне вероятно, что совсем скоро на месте строительства газопровода появятся российские боевые корабли, которые начнут патрулирование для обеспечения безопасности трубоукладчиков. Также эксперт предупреждает, что подобные провокации могут привести и к вооруженному столкновению в Балтийском море.