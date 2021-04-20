128-я горно-штурмовая бригада ВС Украины понесла небоевые потери, сообщает Народная милиция самопровозглашенной ДНР. Представители пресс-службы пояснили, что двое военнослужащих подорвались на гранате, которую сами же хотели прикрепить к беспилотному аппарату.

Граната ВОГ-17 сдетонировала из-за неопытности бойцов, неумеющих обращаться с боеприпасом. Один из солдат сразу погиб. Второй получил тяжелые повреждения. Его доставили в госпиталь, но пока обнадеживающей информации о его состоянии нет.

Взрыв произошел в тот момент, когда военные готовили беспилотник «Фантом», который должен был провести разведку на линии соприкосновения.

Помимо этого, пресс-служба рассказала о пропаже 12 военно-служащих другого украинского подразделения. Пока подробной информации об этом инциденте нет.