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Дочери исполнителя Сергея Трофимова – Елизавете – удалось пройти в финал нового сезона программы «Голос. Дети». Наставником девочки выступает Егор Крид.

Ранее на Первом канале был продемонстрирован свежий эпизод песенного конкурса, где в рамках двух соревновательных этапов друг с другом состязались Анна Волкова и Елизавета Трофимова, причем последняя исполнила композицию «Overjoyed», написанную Стиви Уандером.

Многие зрители неоднозначно восприняли выбор данной песни. Они снова начали обвинять организаторов в нечестной игре. Другие, напротив, поддержали юную певицу, похвалив ее прекрасный голос. Это уже второй подобный скандал, возникший на передаче. Первый произошел в 2019 году, когда в шоу победила Микелла Абрамова, дочка Алсу.

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