В апельсинах содержится много витамина C, но чтобы сохранить его и получить максимальную пользу от тропического фрукта, надо правильно его есть, рассказала специалист-диетолог Ольга Перевалова.

Она отметила, что в идеале апельсин надо съедать вместе с кожурой и внутренними перегородками. Но если такой подход сильно портит вкус фрукта, можно поступить по-другому.

Кожуру лучше всего снимать руками, не прибегая к ножу. Все дело в том, что прикосновение к металлу спровоцирует окисление немалой доли витамина. Кроме того, не стоит выжимать сок из фрукта, так как в этом случае в нем будет очень много вредной для поджелудочной железы фруктозы.

Кожуру апельсина не стоит выбрасывать, так как в ней содержатся эфирные масла и ряд других полезных микроэлементов. Ее можно подсушить и добавлять в чашку с чаем либо использовать для приготовления фруктово-ягодных пюре.