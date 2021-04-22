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Российский бизнесмен Олег Дерипаска заинтересовался, откуда Соединенные Штаты намерены брать 1 триллион долларов, которые должны пойти на стимулирование экономики страны. Он отметил, что эта сумма серьезно увеличит государственный долг США, а также вынудить их брать займы у других государств. Все это вполне способно довести Америку до квазидефолта.

Дерипаска пояснил, что госдолг США в настоящий момент составляет уже 30 триллионов долларов. Новый триллион им также придется занимать у всего мира, так как «ястребы» войны из Пентагона вряд ли почувствуют себя ущемленными при новой администрации. Госдеп, авантюрно распоряжающийся деньгами, также не уступит свою долю, поэтому снова потребуется обращаться к другим странам.

Столь крупный долг, по мнению Дерипаски, вполне способен довести Соединенные Штаты до квазидефолта. Особенно в том случае, если страна как и раньше, не будет слишком торопиться погашать задолженности.

Ранее примерно то же самое сообщало Бюджетное управление американского Конгресса. По словам его представителей, уже в этом году соотношение долга к ВВП достигнет уровня 1939–1941 годов.

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