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По Сети стремительно распространяется видеозапись, на которой один из чиновников заразительно смеется прямо во время выступления президента России на ежегодном послании к Федеральному собранию.

Депутат Госдумы Александр Терентьев, который оказался тем самым смеющимся чиновником, объяснил, что именно его так рассмешило.

Он рассказал, что имеет четкую позицию в отношении коммерческих кредитов. По мнению Терентьева, государство должно помогать тем бизнесменам, которые стремятся развивать свои компании без привлечения кредитных средств, используя лишь свой интеллектуальный и экономический потенциал.

Через некоторое время президент, который как раз говорил о коммерческих кредитах, фактически повторил мысль Терентьева.

«Мой коллега сидит и говорит: „Видишь, тебя подслушали, президенту доложили, и он эту тему затронул“», — рассказал парламентарий.

Именно это высказывание коллеги, по словам Терентьева, и стало причиной смеха.

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