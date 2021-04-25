Межвидовые учения, которые проходят на полигоне «Опук» в Крыму, организованы специально для того, чтобы продемонстрировать Соединенных Штатам и НАТО полную готовность к отражению любого нападения.

В маневрах задействованы боевые корабли сразу трех флотов – Северного, Черноморского и Балтийского. Также к ним привлечены катера Каспийской флотилии, подразделения береговых и воздушно-десантных войск РФ.

Военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что учения организованы в пику маневрам НАТО, которые уже в мае должны пройти в акватории Черного моря. по словам капитана первого ранга, Россия таким образом продемонстрирует США и Великобритании, которые больше всех остальных рвутся мутить воду в Черном море, что она готова к любым сценариям и находится во всеоружии.

Дандыкин также отметил, что РФ всегда может усилить группировку войск в Крыму, перебросив к полуострову дополнительные боевые корабли, личный состав, технику и вооружение.