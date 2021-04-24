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24 апреля православные отмечают Лазареву субботу – так, в этот день, как считается, Иисус воскресил своего друга по имени Лазарь. Статью опубликовали “РИА Новости”.

В Евангелие указывается, что Лазарь был серьёзно болен, и спустя некоторое время скончался от своей болезни. Иисус же, пришедший спустя четыре дня к склепу Лазаря, воззвал «Лазарь, иди вон!», и Лазарь воскрес, чем весьма напугал окружающих.

Однако о том, как жил Лазарь после своего воскрешения, нигде не упоминается – можно найти лишь намеки. Согласно им, Лазарь прожил ещё 30 лет в Иерусалиме и на Кипре, стал епископом. Отмечается, что он был весьма мрачен.

Согласно представлениям, Лазарь после смерти попал в шеол – в иудаизме так называет ад, однако чёткого представления о том, чем является это место, нет. В христианстве также практически нет информации о загробном мире, и поэтому многие верующие задаются вопросом, что же их ждёт после смерти и до Страшного суда.

Так, по одним преданиям, перед смертью человек видит потусторонние силы – к примеру, если он много грешил, то видит демонов. После смерти душа в сопровождении ангелов поднимает рай, однако на пути ей предстоит пройти множество испытаний, длящихся 40 дней. Если душа их не пройдёт, то направляется в ад.

Люди, пережившие клиническую смерть, рассказывают о том, что видели своё тело со стороны, также могли увидеть всю свою жизнь или шли по коридору, в конце которого был свет. Некоторые принимают эти свидетельства за то, что загробный мир действительно существует.

В целом же, как отмечается, и христианство, и другие религии, практически ничего не знают о том, что ждёт человека после смерти.

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