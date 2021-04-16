В течение ближайших пяти лет Украина снова попытается вернуть территории самопровозглашенных республик Донбасса. В настоящее время опасности начала войны нет, но вполне реальные небольшие локальные конфликты, считает аналитик чешского издания IDNES Лукаш Визингр.

По его словам, борьба за влияние на Восточную Украину вполне может быть продолжена спустя несколько лет. Эксперт считает, что ее участниками будут не только Киев и Москва, но еще и Китай с Турцией. Последняя вполне может принять участие даже в вооруженном столкновении, отправив на Донбасс своих военнослужащих без каких-либо знаков различия. Кроме того, Прага и Варшава тоже могут поучаствовать в борьбе за влияние на Украину.

Визингр предполагает, что на Украине все же будет реализован карабахский сценарий. Турция сумела оказать помощь Азербайджану вернуть территории НКР и победить Армению, которая все еще находится под влияние России. То же самое она может проделать и с Донбассом.

По мнению аналитика, сейчас Киев еще не готов вернуть себе территории, однако лет через пять его армия окрепнет еще больше и шансы на это точно появятся.