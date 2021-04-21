На чешском ТВ выступили местные депутаты с требованием не останавливаться и продолжать высылку российских дипломатов. Кроме того, они заявили, что Москва обязана выплатить Чехии компенсацию за ущерб, нанесенный взрывами во Врбетице в 2014 году.

Напомним, что кризис в отношениях между РФ и Чехией разразился в минувшую субботу, когда премьер Андрей Бабищ вдруг заявил о причастности Москвы к взрывам на складах с боеприпасами во Врбетице 7 лет назад. Также он объявил о высылке 18 дипломатов, которые якобы работают на российские спецслужбы.

Ян Гамачек, исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства Чехии, заявил, что правоохранителям страны удалось провести уникальную операцию по «уничтожению резидентуры» российских спецслужб, которые действовали в Праге много лет.

Россия заявила в ответ, что Чехия предпринимает недружественные действия, а также выслала из страны 20 дипломатов. Также она потребовала представить доказательства своей вины во взрывах, однако по традиции последних лет о реальных фактах никто говорить не стал.