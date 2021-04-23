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Представители Волгоградстата опубликовали новую информацию о зарплатах бюджетников на территории Волгоградской области, которая значительно выросла за минувший год.

Отмечается, что в 2020 году средняя заработная плата врачей увеличилась до 71 тысячи рублей в месяц – в 2019 году они получали примерно 57 тысяч. У остальных медработников тоже поднялись зарплаты – примерно на 8-9 тысяч. Причиной этому стали доплаты от государства в связи с работой в условиях пандемии коронавируса.

Согласно статистическим данным, больше начали получать и научные работники: если в 2019 году они зарабатывали примерно 53 тысячи рублей, то через год их средняя зарплата выросла до 67,3 тысячи рублей. В регионе также начали больше платить преподавателям вузов – примерно на 3,5 тысячи рублей.

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