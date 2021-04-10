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Американские корабли в Черном море не помогут урегулировать ситуацию на Донбассе, а лишь повысят напряжение в регионе, уверены читатели британского издания Daily Mail. Они настоятельно рекомендуют ВМС США не нагнетать обстановку и не «дразнить русского медведя».

Таким образом пользователи прокомментировали публикацию, в которой говорится о намерении Соединенных Штатов направить два своих корабля в Черное море. Пентагон традиционно заявляет, что это необходимо для «сдерживания российской агрессии», а канал CNN уверен, что американские эсминцы станут для РФ «особым сигналом».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на подобные заявления сообщил, что появление кораблей ВМС США сильно повысит риск вооруженного столкновения в Черноморском регионе.

Читатель Raven Wolf написал, что отправка кораблей сейчас является не слишком удачной идеей. Он предложил США поставить себя на место России.

«Попробуйте представить себе зеркальную ситуацию: если бы Россия отправила свои корабли на Кубу в ответ, скажем, на угрозы Соединенных Штатов в адрес Кубы, Америка просто слетела бы с катушек, устроила бы настоящую истерику и спровоцировала бы обострение», – уверен комментатор.

Большинство британцев уверены, что все происходящее сейчас на границах Украины – это лишь демонстрация силы. И дальше переброски войск дело не зайдет. Кроме того, они считают, что Киев зря рассчитывает на помощь НАТО, так как не входит в альянс.

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