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Байден не в состоянии устоять на трапе президентского самолета, но зато собирается противостоять России, иронично пишут британские читатели издания Daily Mail. Так они комментируют заявление американского лидера о «непоколебимой» поддержке Украины.

Некоторые пользователи уверены, что президент США вполне может начать боевые действия против России, чтобы отвлечь внимание американцев от миграционного кризиса. Однако подавляющее большинство читателей все же склоняются к тому, что заявления о поддержке Украины – это не более, чем слова.

“Путин – самый могущественный человек на планете, Китай – самая могущественная страна. А Байден… просто Байден”, – написал пользователь под ником AnAngloSaxonView.

Отдельные комментаторы также считают, что Британии нет никакого смысла влезать в конфликт на Украине.

“Да мы собственную границу защитить не можем. Как нам печься о чужой?”, – интересуется Nutritionf45.

Напомним, что российское внешнеполитическое ведомство назвало заявления Киева о войне между РФ и Украиной очередным художественным вымыслом. МИД заявил, что Россия не намерена вступать с соседней страной ни в военное, ни в какое-либо другое противостояние.

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