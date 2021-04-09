Королевские ВС Великобритании приведены в повышенную боевую готовность, сообщают представители правительства страны. В качестве причины называется стремительно возросшая активность российских войск у границ Украины.

Британское издание Mirror со ссылкой на проверенные источники сообщает о том, что главное военное ведомство страны обеспокоено действиями РФ. Журналисты называют ситуацию «нарастающим кризисом», а также пишут, что Минобороны круглосуточно ее отслеживает.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что беспокоящая Запад активность РФ связана с контрольной проверкой войск, а также с нестабильной ситуацией в регионе из-за возобновления Украиной обстрелов самопровозглашенных республик Донбасса. Он также неоднократно отмечал, что Россия не намерена проводить наступательные операции на другие страны и перемещает войска, не нарушая чужих границ.