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Королевские ВС Великобритании приведены в повышенную боевую готовность, сообщают представители правительства страны. В качестве причины называется стремительно возросшая активность российских войск у границ Украины.

Британское издание Mirror со ссылкой на проверенные источники сообщает о том, что главное военное ведомство страны обеспокоено действиями РФ. Журналисты называют ситуацию «нарастающим кризисом», а также пишут, что Минобороны круглосуточно ее отслеживает.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что беспокоящая Запад активность РФ связана с контрольной проверкой войск, а также с нестабильной ситуацией в регионе из-за возобновления Украиной обстрелов самопровозглашенных республик Донбасса. Он также неоднократно отмечал, что Россия не намерена проводить наступательные операции на другие страны и перемещает войска, не нарушая чужих границ.

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