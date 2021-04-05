Российский сервис поиска работы SuperJob провел опрос с целью выяснить – кто же является самым сексуальным мужчиной в стране. Результаты мало кого удивили, так как с большим перевесом победу одержал президент РФ Владимир Путин. Он оказался единственным, чей результат представлял собой двузначное число. В голосовании принимали участие две тысячи женщин и мужчин.

Не удивил результат и британских пользователей сети, узнавших о голосовании из своего издания Daily Mail. Читатели восхитились фотографией российского главы государства с обнаженным торсом и в большинстве своем сошлись во мнении, что результаты опроса вполне справедливы.

Впрочем, они предложили кандидатуры, которые смогли бы конкурировать с Путиным за звание самого сексуального мужчины. Кто-то патриотично назвал среди них Бориса Джонсона, а кто-то – бывшего президента США Дональда Трампа.

Один из читателей заявил, что власть – это тот мощный афродизиак, который во все времена привлекал к себе женщин, поэтому результаты вполне предсказуемы.