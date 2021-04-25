В Турции прошел первый тестовый полет беспилотного аппарата дальнего действия Akinci, который недавно был продемонстрирован на компьютерной графике с уничтожением ЗРПК «Панцирь-С1». Компании Roketsan и Baykar Defense опубликовали в Сети видеозапись с испытаний.

Akinci – это разведывательно-ударный дрон, который оснащен двигателями украинского производства. Он способен беспрерывно находиться в воздухе около суток, а также нести почти 1400 килограммов полезной нагрузки. Внутренний отсек рассчитан на 450 кг.

Сообщается, что в ходе испытаний изучались все аспекты полета БПЛА. Кроме того, он использовал все разновидности бомб, которые также разработаны в Турции – MAM-T (именно этот боеприпас применялся для «уничтожения» «Панциря» на рекламном видео, термобарические снаряды MAM-L и осколочно-фугасные бомбы MAM-C.