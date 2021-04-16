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Турецкое издание Haber7 опубликовало статью о том, что Украина намерена усилено отправлять своих туристов в Турцию на фоне закрытия авиаперелетов из России. Несмотря на то, что мнения разделились, практически все читатели, прокомментировавшие публикацию, сошлись в одном – до июня туризма не будет.

Так, один из пользователей написал, что без россиян туристическому бизнесу в стране не выжить. Он также отметил, что с ними не сравнятся ни арабы, которые в течение последних двух лет вообще редко появляются на турецких курортах, ни украинцы.

«Украинцы не так богаты, как россияне, поэтому они однозначно не смогут заменить российских туристов», — добавил еще один читатель.

В спор с ним вступил другой комментатор, который заявил, что «русские жадные, как немцы и стреляют у официантов сигареты».

В целом же пользователи согласились с тем, что туристическая отрасль во многом зависит именно от гостей из России, поэтому сравнивать кого-то с россиянами абсолютно бессмысленно.

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