Попытка государственного переворота в Белоруссии не обошлась без Соединенных Штатов, заявил телеканал ОНТ. Он также рассказал о связи заговорщиков, которые готовили покушение на президента Александра Лукашенко и его сыновей, с советником американского лидера Джо Байдена Майклом Карпентером.

Ведущие телеканала рассказали за кадром, что Госдепартамент отрицает причастность США к каким-либо заговорам на территории Беларуси, однако он может найти правду, если Карпентер захочет ее рассказать.

Помимо этого, на этой неделе ведущие пообещали раскрыть новые подробности об организации покушения и переворота, а также об участии во всем этом Соединенных Штатов.

Напомним, что после задержания четырех подозреваемых в подготовке покушения и госпереворота Соединенные Штаты сразу же заявили о прекращении любых дел с Белоруссией. Вчера задержанные уже сознались в том, что планировали преступление против страны и президента.