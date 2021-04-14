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С 21 апреля в Беларуси повышаются все ключевые ставки. Пресс-служба Национального банка страны сообщает, что по депозитам овернайт она составит 7,5%, а по кредитам овернайт – 9,5% годовых. Ставка рефинансирования поднимется до 8,5%.

Представители пресс-службы сообщили, что пошли на такой шаг после того, как внимательно проанализировали как внешние, так и внутренние факторы оказывающие влияние на потребительские цены в Беларуси.

В Нацбанке заявили, что прирост цен на март текущего года достиг 8,5 процента. Как в прошлом, так и в этом годах существенно ускорилась инфляция. Причиной этому стал рост цен на продукты питания во всем мире, а также подорожание тех товаров, которые поставляются в Беларусь из-за границы. Спровоцировала инфляционные процессы и отмена льгот по НДС.

По заявлению представителей Национального банка, ближе к концу текущего года темп роста цен будет существенно снижаться.

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