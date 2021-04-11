Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил в прямом эфире о сверхсекретном оружии Киева, о котором в Москве ничего не известно. Он также предупредил, что если Россия вдруг нападет, это самое оружие будет задействовано для отражения атак. Данное предостережение прокомментировал военный эксперт Виктор Баранец.

Он сообщил, что Россия не намерена нападать на Украину – все это слухи, распространяемые Киевом для отвлечения внимания населения от проблем. Но даже в случае гипотетической войны Украина не имеет никаких шансов на победу.

По словам эксперта, армия в России постоянно поддерживается в боевой готовности – проводятся регулярные учения, проверки и маневры. Офицеры и многие военнослужащие ВС РФ имеют опыт боевых действий во многих горячих точках. Кроме того, Москва постоянно обновляет имеющееся в распоряжении оружие.

В Киеве же военнослужащие массово пишут рапорты об увольнении на гражданку и открыто заявляют о нежелании воевать. Помимо этого, численность войск в России на порядок выше, чем на Украине.