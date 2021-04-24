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Несмотря на то, что Россия приняла решение отвести войска от границ с Украиной, она способна защитить всю свою территорию в случае внезапного нападения, заявил полковник в отставке Виктор Баранец. Он пояснил, что на Крымском полуострове и в других приграничных регионах вполне достаточно сил для того, чтобы отразить первые атаки потенциального противника и продержаться до подхода поддержки.

В Крыму, по словам эксперта, сейчас находится более 30 тысяч солдат. В их распоряжении имеется оружие как для наступательных, так и для оборонительных действий. Поэтому полуостров надежно защищен от любых посягательств.

Баранец отметил, что у западных границ страны, а также на линии разграничения в Донбассе ситуация значительно хуже, чем у Крыма. Все разговоры о стабилизации обстановки пока не переходят в реальные дела. Напротив, Киев еще более активно взялся обстреливать территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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