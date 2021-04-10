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Петр Авен, который сегодня возглавляет совет директоров «Альфа-банка», а в 90-х годах прошлого столетия был одним из наиболее известных банкиров РФ, поделился своими соображениями об экономической политике времен развала Советского союза.

Главной ошибкой этой политики, которую тогда претворяло в жизнь правительство Егора Гайдара, Авен считает решение не отдавать гражданам России вклады, которые находились на советских еще сберкнижках.

Он отметил, что правительство не «проело» эти деньги, как заявляли многие россияне, но и вернуть их не захотело. Хотя можно было это сделать не наличными, а, к примеру, земельными участками или каким-либо имуществом.

Ранее Авен заявлял, что в последние годы экономика России стоит на месте из-за снижающей активности индивидуальных предпринимателей, а также «фундаментальной трансформации экономической модели».

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