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В случае войны против Соединенных Штатов Россия вряд ли будет привлекать союзников из числа других государств, считают эксперты китайского издания Sohu. Они предполагают, что Москва сейчас просто никому не доверяет и предпочитает действовать в гордом одиночестве.

В подтверждение своих слов авторы публикации приводят высказывание президента РФ Владимира Путина, который заявил, что двумя союзниками России являются флот и армия.

Эксперты пишут, что за последние годы Россия существенно усилила свои Вооруженные силы и поэтому вполне способна в одиночку справиться с американскими ВС. Она демонстрирует военную мощь, не боясь ни угроз со стороны США, ни провокаций, ни того, что на стороне Америки могут выступить и ее союзники по НАТО.

Уверенность РФ в своих силах зиждется еще и на огромном ядерном арсенале, отмечают авторы. Они предполагают, что в случае серьезного перевеса со стороны противника Москва может нанести удар ядерными ракетами, что сведет преимущество врага к нулю.

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