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Портал Avia.Pro разместил фотографию эшелонов с техникой, которые якобы движутся к границам Украины и Приднестровья. На основании этого авторы сделали вывод, что Киев на пару с Кишиневом готовятся напасть на миротворческие силы РФ, которые базируются в самопровозглашенной республике. Либо просто заблокировать их там.

Изначально предполагалось, что эшелоны движутся в Крым. Однако эта информация не нашла подтверждения. Позже подписчики Телеграм-канала «Радиосканер» написали, что технику видели в Одесской области, однако куда именно она направлялась, неизвестно.

Эксперты считают, что Украина и Молдова вполне могут планировать операцию в Приднестровье. Для обоих этих государств миротворческие силы РФ являются «угрозой», поэтому они давно стремятся избавиться от такого соседства. Однако официально информация не подтверждена, поэтому спешить не стоит.

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